Metrô do Recife: ramal Camaragibe amanhece fechado nesta quinta (19), sem previsão de retorno

O ramal Camaragibe do Metrô do Recife amanheceu fechado nesta quinta-feira (19). Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o problema começou na noite da quarta (18) por conta de uma queda na rede aérea que ainda não foi regularizada.



De acordo com a companhia, a falha foi identificada por volta das 22h50. A queda da rede aérea foi entre as estações Camaragibe e Cosme e Damião da Linha Centro.



"Desde ocorrido, técnicos da manutenção estão atuando para a normalização do sistema, o que infelizmente, não ocorreu até o presente momento. O ramal Camaragibe está fechado", explicou a CBTU, por meio de nota enviada à reportagem.

Até a última atualização desta matéria, não há previsão de retorno do serviço. Com mais uma paralisação, quem sofre é a população. O ramal Camaragibe faz parte da Linha Centro, a mais utilizada da região, com cerca de 80 mil passageiros por dia.



"Assim que houver alguma novidade sobre a liberação do ramal, informaremos através dos nossos canais de comunicação", completou a CBTU.



Confira, abaixo, a nota da CBTU na íntegra.



