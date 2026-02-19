Qui, 19 de Fevereiro

MOBILIDADE

Metrô do Recife: ramal Camaragibe amanhece fechado nesta quinta (19), sem previsão de retorno

De acordo com a CBTU, o sistema foi interditado por conta de uma falha na rede aérea

Metrô do RecifeMetrô do Recife - Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco/Arquivo

O ramal Camaragibe do Metrô do Recife amanheceu fechado nesta quinta-feira (19). Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o problema começou na noite da quarta (18) por conta de uma queda na rede aérea que ainda não foi regularizada.

De acordo com a companhia, a falha foi identificada por volta das 22h50. A queda da rede aérea foi entre as estações Camaragibe e Cosme e Damião da Linha Centro.

"Desde ocorrido, técnicos da manutenção estão atuando para a normalização do sistema, o que infelizmente, não ocorreu até o presente momento. O ramal Camaragibe está fechado", explicou a CBTU, por meio de nota enviada à reportagem.

Até a última atualização desta matéria, não há previsão de retorno do serviço. Com mais uma paralisação, quem sofre é a população. O ramal Camaragibe faz parte da Linha Centro, a mais utilizada da região, com cerca de 80 mil passageiros por dia.

"Assim que houver alguma novidade sobre a liberação do ramal, informaremos através dos nossos canais de comunicação", completou a CBTU.

Confira, abaixo, a nota da CBTU na íntegra.

A CBTU Recife informa que ontem (18/02) por volta das 22h50, houve uma queda da rede aérea entre as estações Camaragibe e Cosme e Damião da Linha Centro. Desde ocorrido, técnicos da manutenção estão atuando para a normalização do sistema, o que infelizmente, não ocorreu até o presente momento. O ramal Camaragibe está fechado. Assim que houver alguma novidade sobre a liberação do ramal, informaremos através dos nossos canais de comunicação.

