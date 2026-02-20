A- A+

MOBILIDADE Metrô do Recife: ramal Camaragibe deve reabrir parcialmente no fim da manhã desta sexta (20) De acordo com a CBTU, na madrugada desta sexta, foram realizados testes no sistema, que até a publicação desta matéria segue fechado

O ramal Camaragibe da Linha Centro do Metrô do Recife deve ser reaberto parcialmente no fim da manhã desta sexta-feira (20), segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). O serviço passou toda a quinta-feira (19) interditado por um problema na rede aérea.



De acordo com a CBTU, na madrugada desta sexta, foram realizados testes no sistema, que até a publicação desta matéria segue fechado.

"Sendo assim os técnicos continuam atuando, para normalização do referido ramal, com a previsão de retorno dos trens até o final da manhã de hoje", completou a companhia.

Em um primeiro momento, o serviço deverá ser retomado em via singela entre as estações Camaragibe e Rodoviária. Isso significa os trens que operam no ramal vão circular em dois sentidos no mesmo trilho, o que deixa o transporte mais lento.



A CBTU não repassou o horário previsto para retomada total do serviço. Informou apenas que, a partir da operação em via singela, os técnicos seguirão trabalhando "até a normalização total do sistema".



Transtorno e problemas identificados

De acordo com a companhia, em nota divulgada na quinta, a falha foi identificada por volta das 22h50 da quarta-feira (18). A queda da rede aérea foi entre as estações Camaragibe e Cosme e Damião da Linha Centro.



Com mais uma paralisação, quem sofre é a população. O ramal Camaragibe faz parte da Linha Centro, a mais utilizada da região, com cerca de 80 mil passageiros por dia.



Confira, abaixo, a nota da CBTU na íntegra.



CBTU informa que o ramal Camaragibe da Linha Centro continua fechado, devido a problemas técnicos que foram detectados na etapa final dos testes na madrugada de hoje (20), sendo assim os técnicos continuam atuando, para normalização do referido ramal, com a previsão de retorno dos trens até o final da manhã de hoje, com circulação em via singela entre Camaragibe e Rodoviária, no primeiro momento, até a normalização total do sistema.

