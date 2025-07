A- A+

Mobilidade Metrô do Recife: Ramal Camaragibe opera em via singela após problema elétrico; entenda Problema foi identificado por volta das 11h

O Ramal Camaragibe do Metrô do Recife está sendo operado em via singela na tarde desta quarta-feira (2), após um problema elétrico.

Via singela é quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o problema foi identificado por volta das 11h.

Com isso, todos os trens que partem da Estação Recife estão seguindo para o Ramal Jaboatão.

"Usuários que desejam seguir para o Ramal Camaragibe devem descer na estação Coqueiral e fazer a baldeação para um trem pendular, que faz o percurso apenas dentro do Ramal, da estação Coqueiral até Camaragibe", informou a CBTU.

Ainda de acordo com a companhia, a previsão para normalização do serviço é de até o início da noite desta quarta.

