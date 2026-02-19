A- A+

MOBILIDADE Metrô do Recife: ramal Camaragibe seguirá fechado nesta quinta (19), diz CBTU Companhia informa que operação não será retomada hoje e que equipes seguirão trabalhando durante a madrugada

O ramal Camaragibe do Metrô do Recife não terá a operação retomada nesta quinta-feira (19). A informação foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), em nova nota divulgada ao longo do dia, na qual a companhia afirma que ainda aguarda uma previsão da equipe de manutenção para a liberação do serviço.

A paralisação do ramal, que integra a Linha Centro, teve início após um problema na rede aérea registrado na noite da quarta-feira (18), entre as estações Camaragibe e Cosme e Damião. Desde então, o trecho permanece sem circulação de trens.

Na atualização mais recente, a CBTU informou que os trabalhos de reparo seguem em andamento e devem avançar pela madrugada, sem confirmação de quando o serviço será normalizado.

“A CBTU Recife informa que o Ramal Camaragibe não retomará a operação no dia de hoje (19). Aguardamos mais informações da manutenção sobre uma previsão de retorno da operação. Informamos que os trabalhos devem continuar durante a madrugada".

Até o momento, a companhia não detalhou prazos nem alternativas operacionais para os usuários afetados. A CBTU afirmou que novas informações sobre a retomada da operação serão divulgadas assim que houver atualização por parte da manutenção.





