METRÔ DE VOLTA Metrô do Recife: Ramal Camaragibe volta a funcionar após uma semana parado Técnicos da CBTU trabalharam durante a paralisação do ramal no reparo da rede aérea

O Ramal Camaragibe do Metrô do Recife voltou a funcionar neste sábado (1º), após passar sete dias parado.

Desde o último sábado (25), o trecho estava fora de operação. A paralisação foi causada por um incêndio em um vagão nas proximidades da Estação Alto do Céu.

Técnicos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) trabalharam durante a paralisação do ramal no reparo da rede aérea.

De acordo com a CBTU, todas as estações do ramal foram reabertas por volta das 5h deste sábado.

No domingo (2), não haverá operação, uma vez que o Metrô do Recife fecha aos domingos desde setembro do ano passado para manutenção.

E na segunda-feira (3), começa a greve deflagrada pelos metroviários com tempo indeterminado. Eles são contrários à privatização do modal.

