A- A+

Mobilidade Metrô do Recife: CBTU confirma suspensão do Ramal Camaragibe até o fim do dia Uma árvore que envergou em cima da rede aérea, na manhã desta quinta-feira (5), motivou a paralisação do serviço

O Ramal Camaragibe da Linha Centro do Metrô do Recife teve sua atividade suspensa nesta quinta-feira (5). O motivo foi uma árvore que envergou em cima da rede aérea, ainda pela manhã.

Em comunicado divulgado no final da tarde, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que a circulação só será retomada após a remoção da árvore e a liberação da via pelas equipes de manutenção.

O serviço não vai ser realizado até o final do dia, e a previsão de retorno do Ramal Camaragibe é pela manhã desta sexta-feira (6).

Vale destacar que o Ramal Jaboatão segue funcionando normalmente nesta quinta.

Situação do Metrô do Recife

No final do mês de maio, o Governo Federal autorizou o processo de concessão do Metrô do Recife à iniciativa privada.

A resolução nº 324 do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) definiu que, antes de uma possível privatização, os bens imóveis e ativos necessários para o funcionamento do transporte devem ser transferidos para o Governo de Pernambuco.

Reação

Em resposta à medida tomada pelo Governo Federal, o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) aprovou, no dia 29 do mês passado, a adoção do estado de greve permanente da categoria.

Vale destacar que o estado de greve não significa uma paralisação, e sim uma advertência de que a greve pode ser deflagrada caso as negociações não avancem.

Uma nova Assembleia Geral Extraordinária do Sindmetro-PE está marcada para acontecer na próxima segunda-feira (9).

Veja também