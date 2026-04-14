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RETOMADA Metrô do Recife retoma Linhas Centro e Sul após paralisação por queda de energia Modal foi paralisado por volta das 6h30, e fechou todas as estações das linhas depois de uma queda de energia que afetou alguns bairros da cidade

Após ficar cerca de três horas paralisado por falta de energia, o Metrô do Recife retomou o funcionamento normal das Linhas Centro e Sul por volta das 9h30 desta terça-feira (14).

O modal foi paralisado por volta das 6h30, e fechou todas as estações das linhas. Ao todo, 138 mil passageiros utilizam o sistema por dia.

Com a interrupção do funcionamento em pleno horário de pico, o transtorno para os usuários foi grande, fora o congestionamento dos terminais de ônibus, que eram a única saída para que a população que dependia do Metrô pudesse se deslocar.

Queda de energia em vários bairros

Uma queda de energia afetou vários bairros do Recife no início da manhã desta terça-feira (14). Até às 6h10, a reportagem da Folha de Pernambuco recebeu relatos de interrupção ou oscilação no Barro e Areias, na Zona Oeste, Campo Grande, Zona Norte, e parte do Bairro do Recife, Centro - neste último, inclusive, com parada do funcionamento de alguns semáforos.

A reportagem procurou a Neoenergia Pernambuco, que informou que a interrupção da energia afetou parte de bairros das zonas Oeste e Sul do Recife. As causas, segundo a companhia, "não têm relação com a rede da distribuidora e devem ser apuradas junto à AXIA".



Por meio de nota, a AXIA Energia informou que o problema iniciou às 05h43, quando "houve o desligamento do setor de 69 kV da subestação Bongi". "Imediatamente após o evento, iniciou-se a normalização das cargas pela rede de distribuição, tendo sido restabelecido integralmente o atendimento 25 minutos após o evento", completou..

A causa do desligamento está sendo investigada pela AXIA.

A Neoenergia informou ainda que atuou com "manobras de transferência de carga para outros circuitos, com o objetivo de restabelecer o fornecimento de energia o mais rápido possível por meio de sua rede de distribuição, enquanto a ocorrência na rede de transmissão é solucionada".



Ainda segundo a Neoenergia, o problema foi solucionado e tudo foi normalizado nos bairros por volta das 6h36. No Bairro do Recife, o fornecimento foi retomado cerca de 40 minutos depois, e a companhia investiga a causa dessa interrupção.

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