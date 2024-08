A- A+

METRÔ DO RECIFE Metrô do Recife segue em estado de greve até outubro Metroviários votaram pela manutenção do estado de greve durante assembleia realizada nesta terça-feira (27)

O Metrô do Recife deverá seguir em estado de greve até o dia 1º de outubro. A decisão foi tomada pelos representantes do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) durante assembleia realizada na noite desta terça-feira (27).

A reunião aconteceu na Estação Recife, localizada no bairro de São José, centro do Recife.

Em estado de Greve desde junho, os metroviários reivindicam a retirada da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Plano Nacional de Desestatização (PND).

De acordo com Luiz Soares, presidente do Sindmetro-PE, a permanência no projeto de privatização do metrô, proposta pelo Governo Federal, é vista pela classe como uma ameaça à qualidade do serviço.

"Cada falha que paralisa o metrô é um alerta para a necessidade urgente de recursos e de um plano de revitalização que não será possível enquanto o metrô estiver na lista de privatizações do governo", afirmou o presidente.

Contra o fechamento aos domingos

Além disso, a categoria também se posiciona contra o fechamento do metrô aos domingos.

"O fechamento do metrô aos domingos é um retrocesso que afeta diretamente milhares de usuários, muitos dos quais dependem desse transporte para trabalhar ou realizar atividades essenciais", destacou Soares.

Para ele, a "decisão foi tomada sem qualquer consideração pelas necessidades da população e dos funcionários", que ficarão sem atividades nos domingos, quando normalmente trabalhariam.

Outro ponto crítico da pauta de reivindicações é a exigência de avanços nas negociações com o Governo Federal e a CBTU sobre o Acordo Coletivo Especial (ACE).

Até o momento, os trabalhadores não receberam uma proposta satisfatória, o que aumenta a possibilidade de uma futura greve geral.

