Metrô do Recife seguirá em greve e metroviários irão em caravana para Brasília

Em busca de uma solução definitiva para o Metrô do Recife, os trabalhadores do sistema de transporte público saem, nesta segunda-feira (14), em caravana rumo a Brasília.

Os metroviários também decidiram, em assembleia na noite de hoje, pela manutenção da greve por tempo indeterminado.

A categoria, que retomou a paralisação na capital pernambucana no último final de semana, busca avançar na negociação com o governo federal.

Entre as reivindicações, os metroviários pedem um reajuste salarial de 7%, com base em uma proposta apresentada pelo Ministério Público do Trabalho de Pernambuco (MPT-PE). A categoria também solicita um aumento do piso salarial para o nível 110, o que representa cerca de R$ 2.500. Atualmente, a base salarial dos trabalhadores está em R$ 1.900.

Para tratar do assunto, os trabalhadores se reúnem com representantes da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) na quarta-feira.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), Luiz Soares, a expectativa é que a negociação prossiga de forma mais efetiva.

“Queremos avançar no nosso acordo coletivo. A Superintendência Regional do Trabalho aqui no Recife também está articulando uma reunião com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para quem sabe sairmos de lá com uma resposta positiva”, afirmou.

Outro pedido é pela retirada da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CTBU) do Plano Nacional de Desestatização (PND). Para chamar atenção para o assunto, os metroviários realizarão um ato em Brasília na quinta.

“Vamos nos encontrar com outros sindicatos em um ato contra à privatização. Também temos a perspectiva que o presidente Lula nos receba”, destacou Luiz.

Paralisação por tempo indeterminado

Antes da saída em caravana, os metroviários realizaram uma nova assembleia geral para definir os rumos da paralisação. O encontro, realizado na Praça da Greve, área central da capital pernambucana, resultou na aprovação da continuidade da paralisação total por tempo indeterminado.

Dessa forma, as 36 estações do sistema que atende cerca de 180 mil passageiros por dia permanecem fechadas para a população.

“Se tivermos uma resposta positiva em Brasília, podemos suspender a greve imediatamente. Caso contrário, vamos manter a greve por tempo indeterminado até que se resolva essa situação ou vamos para o Tribunal Superior do Trabalho para o dissídio”, completou Luiz.

