A- A+

MOBILIDADE Metrô do Recife: serviço da Linha Sul é suspenso após curto-circuito em rede aérea A CBTU informou que todas as estações que atendem a Linha Sul estão fechadas e uma equipe de manutenção já está atuando para restabelecer o serviço, mas ainda não há previsão de retorno

Devido a um curto-circuito na rede aérea, o fluxo da Linha Sul do Metrô do Recife foi suspenso, por volta das 10h30 da manhã desta quarta-feira (27).

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), todas as estações que atendem a Linha Sul estão fechadas e uma equipe de manutenção já está atuando para restabelecer o serviço, mas ainda não há previsão de retorno. A Linha Centro opera normalmente.

Ainda segundo a CBTU, mais de 60 mil pessoas são atendidas diariamente pela Linha Sul, que contempla as estações Largo da Paz, Imbiribeira, Antônio Falcão, Shopping, Tancredo Neves, Aeroporto, Porta Larga, Monte dos Guararapes, Prazeres e Cajueiro Seco.

Veja também