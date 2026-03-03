A- A+

Transporte Metrô do Recife tem restabelecimento operacional nas Linhas Centro e Sul após queda de energia CBTU informou que a interrupção foi originada por uma falha no fornecimento de energia elétrica

Quase uma hora após a queda de energia que comprometeu o funcionamento de todo o sistema do Metrô do Recife na tarde desta terça-feira (3), o serviço foi totalmente normalizado.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), houve uma falha no fornecimento de energia elétrica, o que chegou a ocasionar o fechamento das estações.

Após o restabelecimento do serviço pela concessionária de energia elétrica, a Neoenergia, e a conclusão dos protocolos de segurança ferroviária, a operação foi retomada próximo das 15h.

De acordo com a CBTU, todas as estações encontram-se abertas e funcionando dentro da normalidade.

Confira a nota da CBTU na íntegra:

"A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife informa que a circulação de trens nas Linhas Centro e Sul, suspensa temporariamente nesta terça-feira (03), já foi totalmente normalizada.

A interrupção ocorreu às 13h30, devido a uma falha no fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária Neoenergia, o que ocasionou o fechamento preventivo das estações.

Após o restabelecimento do serviço pela concessionária e a conclusão dos protocolos de segurança ferroviária, a operação foi retomada às 14h57. No momento, todas as estações encontram-se abertas e funcionando dentro da normalidade."



Mais transtornos

Também nesta terça-feira, outro problema atingiu o Metrô do Recife. Um trem apresentou o problema por volta das 6h50, assim que chegou à estação do Barro.

Até a normalização total, que ocorreu às 7h50, os passageiros precisaram enfrentar longas esperas pelo modal.

