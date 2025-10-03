S�b, 04 de Outubro

Mobilidade

Metrô do Recife: ramal Jaboatão volta a operar; Camaragibe segue fechado

O serviço da Linha Centro do Metrô do Recife ficou completamente paralisado por conta da queda de um galho de árvore

O ramal Camaragibe continua interditadoO ramal Camaragibe continua interditado - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernmabuco

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que a mobilidade da Linha Centro o Metrô do Recife foi retomada no ramal Jaboatão. O serviço ficou suspenso das 18h40 desta sexta-feira (3) até 20h10. 

Segundo a companhia, o ramal Camaragibe continua interditado. Não há previsão para a retomada do serviço. 

Até a última atualização deste texto, não houve novas previsões para o retorno do ramal Camaragibe. 

A Linha Centro do Metrô do Recife foi desativada por conta da queda de um galho na rede aérea, próximo à Estação Cosme e Damião, em Camaragibe. 

