Metrô do Recife: ramal Jaboatão volta a operar; Camaragibe segue fechado
O serviço da Linha Centro do Metrô do Recife ficou completamente paralisado por conta da queda de um galho de árvore
A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que a mobilidade da Linha Centro o Metrô do Recife foi retomada no ramal Jaboatão. O serviço ficou suspenso das 18h40 desta sexta-feira (3) até 20h10.
Segundo a companhia, o ramal Camaragibe continua interditado. Não há previsão para a retomada do serviço.
Até a última atualização deste texto, não houve novas previsões para o retorno do ramal Camaragibe.
A Linha Centro do Metrô do Recife foi desativada por conta da queda de um galho na rede aérea, próximo à Estação Cosme e Damião, em Camaragibe.