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ELEIÇÕES Passageiros poderão usar o Metrô do Recife gratuitamente no segundo turno, neste domingo (25) Operação será realizada das 5h às 23h

A Companhia Brasileira de Transportes Urbanos (CBTU) informa que o metrô do Recife funcionará gratuitamente durante o segundo turno, que será realizado neste domingo (25).

A operação será realizada das 5h às 23h. À Folha de Pernambuco, a CBTU Recife afirmou que o funcionamento com horário reduzido da linha Centro, em vigor desde setembro, não se aplica no dia da votação.

A medida segue a Resolução nº 23.759/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a qual determina que o poder público deve assegurar nos dias de votação, a oferta gratuita do transporte coletivo urbano, intermunicipal e metropolitano, com frequência compatível com a dos dias úteis.

Cerca de 138 mil passageiros que usam o metrô por dia poderão ser beneficiados com a determinação. Ao todo, 80 mil utilizam a Linha Centro, 55 mil na Linha Sul e 2,6 mil na Linha Diesel, de acordo com dados da CBTU Recife.

*Com informações da assessoria de imprensa

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