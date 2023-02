A- A+

CARNAVAL 2023 Metrô do Recife terá regime especial de funcionamento para o Galo da Madrugada Segundo a gestão do sistema, os passageiros que viajam no sentido subúrbio-cidade poderão contar com um reforço no transporte rodoviário

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) anunciou, nesta quinta-feira (16), o esquema de funcionamento do Metrô do Recife no dia do desfile do Galo da Madrugada, que acontece no Sábado de Zé Pereira (18). As linhas Centro e Sul funcionarão em regime especial a partir das 13h; os VLTs da linha Diesel serão desativadas no sábado.

Os trens da Linha Centro e da Linha Sul funcionarão normalmente das 5h às 13h; das 13h às 21h, todas as estações funcionarão apenas para desembarque de passageiros que viajam no sentido subúrbio.



Os usuários poderão embarcar (no sentido cidade-subúrbio) apenas nas estações Recife, Joana Bezerra, Afogados e Largo da Paz. De acordo com a CBTU, a medida visa "desafogar" o sistema metroviário e oferecer um maior fluxo de trens saindo da Região Central do Recife, de onde saem os foliões do Galo. Nos outros dias de Carnaval, todas as estações do metrô funcionam normalmente, das 5h às 23h.

"Pela nossa expertise, mais trens à disposição no sentido cidade-subúrbio vai evitar gargalos como aconteceu em anos anteriores. Com esses trens praticamente saindo um atrás do outro, com intervalo pequenos, vamos ter o fluxo desejado na retirada dos passageiros depois do Galo, no sentido Jaboatão, Cajueiro Seco e Camaragibe", detalhou Salvino Gomes, porta-voz da CBTU.



Segundo a gestão do sistema, os passageiros que viajam no sentido subúrbio-cidade poderão contar com um reforço no transporte rodoviário. A CBTU diz que haverá um plano de contingência, elaborado em conjunto com o Grandes Recife Consórcio, para fornecer mais ônibus durante o período em que o regime especial do metrô estiver em vigor.

No sábado (18), os passageiros poderão, ainda, adquirir um bilhete exclusivo para o uso no dia do desfile do Galo. A passagem custará R$ 4,75z Usuários do transporte público que possuem o Vale Eletrônico Metropolitano (VEM) ou o Cartão Múltiplo do Metro poderão utilizá-los normalmente. De acordo com a CBTU, aproximadamente 300 mil usuários devem circular no Metrô do Recife durante o Sábado de Zé Pereira.

Juizado do Folião

A Estação Recife do Metrô contará, durante o sábado de Carnaval (18), com as instalações do Juizado do Folião. A iniciativa, que visa garantir a segurança dos passageiros, atenderá ocorrências que envolvem crimes de menor potencial ofensivo.

Ainda, centro de controle da CBTU funcionará em regime especial. Segundo a gestão do sistema, 1380 câmeras de alta resolução fornecerão videos à central, que analisará as imagens ao longo do dia.

