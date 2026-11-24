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SEGURANÇA Metrô do Recife terá vigilantes armados em todas as estações; contrato é de R$ 16,4 milhões A CBTU explicou que os vigilantes atuarão nas estações, nas subestações elétricas, na sede administrativa e no Centro de Manutenção de Cavalheiro (CMC)

O Metrô do Recife terá vigilantes armados nas estações, plataformas e vias férreas a partir desta quinta-feira (26). A contratação de uma empresa terceirizada para prestação dos serviços custou R$ 16,4 milhões e foi divulgada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (24).

O contrato junto à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) foi emergencial com dispensa de licitação, e terá duração de 180 dias, válido até 24 de maio de 2027.



A empresa de vigilância patrimonial contratada foi a BBC - Serviços de Vigilância LTDA, que vai atuar nos 71 quilômetros da malha metroviária do Grande Recife, que abrange a capital pernambucana, além dos municípios de Camaragibe, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho.

Por meio de nota, a CBTU explicou que os vigilantes atuarão nas estações, nas subestações elétricas, na sede administrativa e no Centro de Manutenção de Cavalheiro (CMC).

"O serviço é terceirizado desde a alteração no Plano de Emprego e Salário (PES), que passou a vedar o uso de armas pelo efetivo próprio da Companhia. O pregão eletrônico para a contratação do serviço está em andamento. O contrato emergencial será encerrado assim que o novo contrato entrar em vigor", afirmou a Companhia.

PM continuará patrulhamento

A vigilância do Metrô do Recife é feita por equipes não armadas e pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). Desde 2021, a corporação atua nas estações por meio da Operação Linha Segura em um convênio firmado junto à CBTU com patrulhas para prevenção de crimes, combate ao comércio irregular e apoio às equipes do modal.

Questionada, a PM informou que a Operação Linha Segura "segue em execução". "Qualquer decisão sobre a manutenção, redução ou encerramento das ações dependerá de uma reavaliação da necessidade por parte da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e de alinhamento com as forças de segurança pública do Estado, após a implantação da vigilância patrimonial armada", completou a corporação.

Vigilantes vão atuar em todas as estações do Metrô do Recife. - Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Como vai funcionar

As equipes de vigilância vão atuar 24 horas por dia, de domingo a domingo, inclusive nos feriados. A contratação inclui dois vigilantes armados, um supervisor de supervisor de vigilância sem veículo, dois supervisores com veículos, um supervisor sem veículo e um inspetor com veículo. As informações são do g1.

Os profissionais deverão: fazer rondas preventivas e ostensivas em visturas nos 71 quilômetros de extensão do Metrô do Recife; utilizar arma de fogo (revólver calibre 38) apenas em situações de legítima defesa ou de terceiros, como último recurso; casos de urgência, como incêndios; e realizar primeiros socorros e prestar assistência médica inicial em acidentes ou mal-estar de passageiros.

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