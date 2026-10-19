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MOBILIDADE Metrô do Recife: trecho da Linha Sul passa a operar em via singela nesta segunda (19) O prazo de término é de até um ano, com normalização em outubro de 2027, segundo a CBTU

A Linha Sul do Metrô do Recife começou a operar em via singela na manhã desta segunda-feira (19) no trecho entre as estações Recife e Largo da Paz, que inclui Joana Bezerra. Isso significa que os trens passam a utilizar apenas uma via nos dois sentidos, o que vai causar um aumento no tempo de espera nas estações.

Por meio de nota, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que a via singela está sendo implementada para a troca de todos os dormentes, que são peças transversais sob os trilhos, da Linha Sul do Metrô.

O trecho entre as estações Recife e Largo da Paz é o primeiro da Linha Sul a passar pela intervenção. De acordo com a CBTU, o prazo de término para a troca dos dormentes em toda a linha é de até um ano, com conclusão prevista para outubro de 2027. O tempo para encerrar o serviço no primeiro trecho não foi especificado pela companhia.

Segundo a CBTU, os dormentes servem para manter os trilhos na distância correta e "transferir, com segurança, o peso dos trens para a camada de pedras, garantindo estabilidade e evitando afundamentos ou deformações na via".

A alteração afeta cerca de 60 mil passageiros que utilizam a Linha Sul do Metrô do Recife por dia. Ainda assim, de acordo com a companhia, ao término do serviço, a expectativa é de que haja um aumento na velocidade dos trens no trecho, o que traria uma diminuição no tempo de espera das viagens.

Via singela no Ramal Camaragibe

Desde 8 de junho, o Ramal Camaragibe opera em via singela, também para a troca de dormentes. O serviço começou entre as estações Camaragibe e Rodoviária (TIP). Em 13 de julho, as obras passaram para um trecho entre a Estação Alto do Céu e a Estação Camaragibe.

À Folha de Pernambuco, a CBTU informou que a via singela no Ramal Camaragibe deve acabar na terça-feira (20). A troca dos dormentes já foi concluída, e agora falta apenas finalizar a sinalização do trecho que regula a velocidade.

Ramal Camaragibe opera em via singela desde junho. - Foto: Paullo Allmeida/ Arquivo Folha de Pernambuco

Linha Centro fecha uma hora mais cedo

Desde o fim de setembro, além dos serviços realizados nos trilhos, as estações que atendem a Linha Centro do Metrô do Recife estão fechando uma hora mais cedo, às 22h.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida é necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra. A previsão de normalização do funcionamento não foi informada. A CBTU afirmou apenas que "o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços".

A Linha Centro do Metrô do Recife é utilizada por cerca de 80 mil passageiros por dia, de acordo com dados da CBTU.



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