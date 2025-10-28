Ter, 28 de Outubro

TRANSPORTE PÚBLICO

Metrô do Recife: trem apresenta falha, e Linha Sul tem intervalos maiores de circulação

De acordo com a CBTU, situação na Linha Sul deverá ser normalizada ainda na manhã desta terça-feira (28)

Metrô do RecifeMetrô do Recife - Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco/Arquivo

Uma falha registrada na Linha Sul do Metrô do Recife, na manhã desta terça-feira (28), está gerando atrasos na circulação das composições.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), um trem que realizava viagens na linha precisou ser retirado de circulação.

Segundo passageiros, que precisaram sair da composição na Estação de Porta Larga, uma falha na rede aérea gerou a paralisação no trem.

A CBTU informou que, com a retirada da composição, a circulação na Linha Sul acontece com atrasos generalizados.

A expectativa é de que os intervalos, que costumam ser de 15 minutos, sejam normalizados ainda na manhã desta terça. 

Linha Camaragibe segue paralisada
Além do aumento no intervalo da Linha Sul, os passageiros do Metrô do Recife também precisam enfrentar a paralisação da Linha Camaragibe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com a circulação interrompida desde a tarde do sábado (25), depois que um curto-circuito na rede elétrica provocou um incêndio em um trem, a linha segue sem previsão de retorno. 

