Seg, 20 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda20/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TRANSPORTE PÚBLICO

Metrô do Recife: trem apresenta falha mecânica na Estação Mangueira e circulação é desregulada

De acordo com a CBTU, o trem já foi recolhido na Estação Recife e a operação deverá ser regulada em breve

Reportar Erro
Passageiros aguardaram dentro do trem o retorno do sistemaPassageiros aguardaram dentro do trem o retorno do sistema - Foto: Robson Gomes/Folha de Pernambuco

Uma falha mecânica, registrada por volta das 11h40 desta segunda-feira (20), gerou uma paralisação temporária na linha Centro do Metrô do Recife. 

De acordo com os passageiros, a pane aconteceu em um trem que permaneceu parado entre as estações Santa Luzia e Mangueira.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o trem foi recolhido na Estação Recife cerca de 20 minutos após a falha.

Com a paralisação, a circulação em uma das vias da linha Centro foi interrompida de forma temporária.

Leia também

• Metrô do Recife: Ramal Jaboatão passará por serviço de troca de trilhos na próxima semana

• CBTU é condenada a pagar indenização de R$ 90 mil por muro do metrô que caiu e atingiu criança

Um passageiro que estava em um trem, na Estação Werneck, relatou que a composição que aguardava no local foi deslocada até a Estação Barro, onde realizou a troca de via.

Em seguida, o trem seguiu para a Estação Recife utilizando a via sentido subúrbio.

De acordo com a CBTU, a via encontra-se desregulada. A estimativa é de que a regulação na operação ocorra dentro de 1 hora.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter