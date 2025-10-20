A- A+

TRANSPORTE PÚBLICO Metrô do Recife: trem apresenta falha mecânica na Estação Mangueira e circulação é desregulada De acordo com a CBTU, o trem já foi recolhido na Estação Recife e a operação deverá ser regulada em breve

Uma falha mecânica, registrada por volta das 11h40 desta segunda-feira (20), gerou uma paralisação temporária na linha Centro do Metrô do Recife.

De acordo com os passageiros, a pane aconteceu em um trem que permaneceu parado entre as estações Santa Luzia e Mangueira.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o trem foi recolhido na Estação Recife cerca de 20 minutos após a falha.

Com a paralisação, a circulação em uma das vias da linha Centro foi interrompida de forma temporária.

Um passageiro que estava em um trem, na Estação Werneck, relatou que a composição que aguardava no local foi deslocada até a Estação Barro, onde realizou a troca de via.

Em seguida, o trem seguiu para a Estação Recife utilizando a via sentido subúrbio.

De acordo com a CBTU, a via encontra-se desregulada. A estimativa é de que a regulação na operação ocorra dentro de 1 hora.

