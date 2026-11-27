A- A+

MOBILIDADE Metrô do Recife: trem da Linha Centro para de funcionar e passageiros caminham nos trilhos Falha aconteceu entre as estações Cavaleiro e Floriano, o que provocou a paralisação temporária do Ramal Jaboatão na manhã desta sexta-feira (27)

Um trem que operava a Linha Centro do Metrô do Recife apresentou uma falha na manhã desta sexta-feira (27). O problema técnico fez com que o ramal Jaboatão do modal fosse temporariamente paralisado das 8h10 até às 8h45.

A falha aconteceu entre as estações Cavaleiro e Floriano, já próximo à plataforma de embarque e desembarque. Após o trem parar, passageiros desceram à via, e, por isso, foi preciso fechar o ramal, de acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

O momento em que os passageiros desceram do trem foi registrado em vídeo. Nas imagens, é possível ver várias pessoas andando na via e subindo as escadas em retorno à estação. A prática é extremamente contraindicada pela CBTU, já que os trilhos são energizados e o contato direto pode provocar sérios incidentes.

Após todos deixarem a via, o trem foi retirado do local, o que possibilitou a normalização do ramal às 8h45.

Veja também