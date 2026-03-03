A- A+

MAIS TRANSTORNO Metrô do Recife: trem quebra na estação Barro, mas é removido e sistema normalizado, diz CBTU De acordo com a CBTU, o trem apresentou falha elétrica ao chegar à estação

Mais um momento de transtorno para os passageiros que dependem do Metrô do Recife para se deslocar na Região Metropolitana. Desta vez, nesta terça (3), um trem quebrou na Estação Barro, Zona Oeste da cidade, por uma falha elétrica.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o trem apresentou o problema por volta das 6h50, assim que chegou à estação. Até a normalização total, que ocorreu às 7h50, os passageiros precisaram enfrentar longas esperas pelo modal.

"O Centro de Controle autorizou a retirada dos passageiros, assim como iniciou a via singela entre Tejipio e Barro, voltando à via normal em Werneck, ocasionando atrasos na Linha Centro", explicou a CBTU, por meio de nota.

A CBTU reiterou ainda que o sistema não foi paralisado. "A via singela foi encerrada às 07:56 horas, com a normalização de toda a Linha Centro", finalizou.



Trens seminovos devem chegar em março

Os primeiros trens seminovos acordados no processo de concessão do Metrô do Recife começarão a chegar em Pernambuco no mês de março, segundo a governadora Raquel Lyra.



Ao todo, 11 composições devem ser enviadas para operação na Região Metropolitana do Recife (RMR) até julho deste ano.



A chegada dos trens é aguardada por conta da recorrente queixa dos passageiros em relação à operação do Metrô do Recife. Constantes paralisações, problemas técnicos e transtornos já viraram rotina para os cerca de 138 mil usuários que precisam do modal para se locomover.



Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco (Semobi-PE), esses trens seminovos estão em operação nos sistemas de metrô de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.



Após serem avaliados pela equipe técnica da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), serão encaminhados gradualmente para Pernambuco.

Veja também