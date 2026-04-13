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MOBILIDADE Metrô do Recife: trens seminovos têm previsão para chegar entre fim de abril e início de maio Ao todo, 11 composições estão acordadas no processo de concessão para compor o modal em Pernambuco

Os primeiros trens seminovos acordados no processo de concessão do Metrô do Recife têm previsão de chegada entre o fim de abril e começo de maio. A informação foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Ao todo, 11 composições estão acordadas no processo para compor o modal em Pernambuco. Cinco virão da Trensurb, do Rio Grande do Sul, e seis da Metrô BH, de Minas Gerais. Inicialmente, a governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou que os primeiros trens chegariam até o fim de março. Depois, a previsão mudou para um período que comportava também o início de abril.

A reportagem apurou que não é possível precisar a data exata da chegada das composições ou qual empresa enviará primeiro os trens porque etapas contratuais e trâmites logísticos ainda estão em discussão entre as partes. Com a finalização dos contratos, esse processo deve correr.

No último domingo (12), inclusive, a CBTU chegou a realizar uma simulação de operação na Linha Sul, já em preparação para os trens que chegarão. A etapa é muito importante para entender como será a circulação das composições integradas ao sistema atual do modal e detalhes técnicos como rastreamento dos carros nos trilhos, além de servir como treinamento da equipe.

Mais testes do tipo seguirão acontecendo até que os trens seminovos sejam adicionados ao sistema.

Trens seminovos e sem ar-condicionado

Como a Folha de Pernambuco trouxe com exclusividade no início de março, as composições terão o mesmo tamanho e tempo de uso que parte do maquinário atual do sistema, mas com algumas diferenças importantes, como a ausência de ar-condicionado e um sistema de ventilação diferente.

Esses trens devem seguir o mesmo parâmetro dos que estão em operação no Recife no momento, inclusive com os mesmos tamanho e capacidade. Na Linha Centro, por exemplo, o maquinário é composto por quatro carros, com 1.036 passageiros, seguindo a regulamentação de ocupação de no máximo seis passageiros/m².

Trens seminovos que vão compor o Metrô do Recife não terão ar-condicionado | Foto: CBTU/Divulgação

A chegada desses trens é muito importante ainda para a manutenção do Metrô da cidade, sobretudo da Linha Sul. O ramal possui 12 estações e atende 1,2 mil passageiros com uma linha férrea de 13,3 quilômetros. A frota possui nove trens em funcionamento.

A reportagem adiantou também informações de um estudo que mostra que, em três anos, a maior parte do maquinário estará deteriorada, e apenas três composições sobrarão para atender toda a linha - o que não chega nem perto de ser o suficiente.

Ao invés de ar-condicionado, esses trens seminovos possuem um sistema de ventilação com janelas mais largas e ventiladores de alta potência, colocados nos salões dos vagões, que, de acordo com o gerente, devem suprir as necessidades dos passageiros.

Sistema sucateado

Não é de hoje que a população da Região Metropolitana do Recife (RMR) convive com uma realidade de sucateamento do Metrô. Trens velhos, sem ar-condicionado, tempos de intervalo muito longos - o que contribui para a lotação das estações - e constantes falhas, que acarretam paralisações, são algumas das situações cotidianas.

Linha Sul do Metrô tem grande histórico de paralisações por falhas de funcionamento | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Por mais que os trens contem com sistema de refrigeração, a preocupação dos passageiros segue em voga por conta do clima da região, mais quente do que o Rio Grande do Sul e Minas Gerais, onde as composições operavam.

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