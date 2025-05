A- A+

RECIFE Metrô do Recife: usuário joga bituca de cigarro e causa incêndio em escada rolante Caso aconteceu no final da tarde de sexta-feira (2), na Estação Recife

Uma escada rolante da Estação Recife do Metrô pegou fogo após um usário arremessar uma bituca de cigarro no equipamento. A escada foi isolada após as chamas serem controladas. Ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu no final da tarde de sexta-feira (2), na estação localizada no bairro de São José, área central da capital pernambucana.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o passageiro foi flagrado pelas câmeras de segurança do Metrô do Recife arremessando um cigarro aceso na escada rolante.

"Nas nossas estações não é permitido fumar pelas normas de segurança. Felizmente o fogo foi debelado, o referido equipamento já foi isolado e serão feitos os reparos para normalização", explicou a CBTU, acrescentando que o ato pode colocar em risco a vida de passageiros e o sistema.

"Será acionada a área jurídica da companhia para apuração de todos os fatos para responsabilizar e evitar que novas ações dessa natureza ocorram dentro de nossas estações e trens", complementou a CBTU.

A CBTU acionou a Polícia Federal (PF) para dar prosseguimento às apurações do episódio.

