SEM METRÔ Usuários do Metrô do Recife lamentam nova paralisação da Linha Centro; não há previsão de retorno Usuários do serviço estão tendo que utilizar rotas alternativas para chegarem a seus destinos

A Linha Centro do Metrô do Recife chegou ao seu segundo dia de paralisação na manhã desta sexta-feira (28). O serviço está sem funcionar desde quinta-feira (27) por conta de um problema na energia de tração dos trens entre as estações Werneck e Barro.

O transtorno na Linha Centro afeta cerca de 80 mil usuários do modal, de acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Um deles é a manicure Maria Eduarda, de 22 anos. A jovem, que saiu de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR), onde mora, com destino ao Monte dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, também na RMR, onde trabalha, lamentou a paralisação do serviço à reportagem da Folha de Pernambuco.

"Meu trajeto para o trabalho hoje foi bem complicado. Geralmente, eu pego metrô, desço na Estação Joana Bezerra, e aí o trajeto é mais rápido, apesar da qualidade ser bem absurda. Então eu tive que pegar o ônibus para a integração, o Muribara, desci em Camaragibe, peguei o BRT para a Boa Vista e peguei o CDU/Joana Bezerra, onde eu desci para pegar o Cajueiro Seco [metrô]. Então assim, é mais trabalhoso e já chega no trabalho cansada, por causa do trajeto", desabafou.

Outro usuário afetado pela suspensão da operação da Linha Centro foi o coordenador de projetos Adriano Silva, de 26 anos. O passageiro, que sai do Ibura, na Zona Sul do Recife, onde mora, com destino a Santo Amaro, na área central da capital pernambucana, onde trabalha, também teve problemas no trajeto e precisou usar uma rota alternativa.

"Geralmente eu pego só um ônibus para ir para a Estação do Barro, onde pego o metrô em sentido à Estação Central, onde pego um ônibus para a Avenida Cabugá. Só que hoje eu tive que pegar um ônibus alternativo no Barro para Joana Bezerra, e acabei demorando muito mais tempo do que eu levo. Saí de 6h10 de casa e acabou se passando mais de duas horas, então tive que pagar outra passagem. Está sendo bastante difícil", contou.

Situação difícil também para o vigilante patrimonial Jonhns Alexandre, de 27 anos. Ele, que trabalha no Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife, teve que pegar uma rota alternativa para chegar a sua casa, no Ibura, Zona Sul da capital pernambucana.

"Esse fechamento da Linha Centro está me afetando porque eu tenho que pegar o Cajueiro Seco, uma rota mais longa, para chegar em casa. É cansativo, porque tenho que pegar um ônibus a mais em uma rota que eu faria com um ônibus só", disse.

A Folha de Pernambuco procurou a CBTU, que respondeu que o problema "ainda não foi totalmente solucionado" e, por conta disso, a Linha Centro segue fechada. A companhia não informou previsão de retorno.

Confira, abaixo, a nota da CBTU na íntegra

A CBTU Recife informa que o problema na rede aérea, identificado entre as estações Mangueira e Santa Luzia, na Linha Centro, na manhã de ontem (27), ainda não foi totalmente solucionado. Por esse motivo, a operação comercial foi iniciada hoje (28), às 5h, apenas com a Linha Sul em funcionamento. A Linha Centro permanece fechada.

Reforço de ônibus

Em razão da paralisação da Linha Centro do Metrô do Recife, o Consórcio Grande Recife informou que ativou linhas emergencias de ônibus como alternativas aos usuários do transporte desde às 5h dessa quinta.

As linhas que estão operando são 2481 - TI Camaragibe/TI TIP, 238 - TI Jaboatão/TI Barro; e 858 TI Joana Bezerra/TI Afogados/TI Barro.

