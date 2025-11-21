A- A+

Metrô do Recife vai funcionar aos domingos em dezembro Decisão acata um pedido da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife, com foco em auxiliar no deslocamento da população ao Centro da cidade para as compras de fim de ano

O Metrô do Recife vai funcionar aos domingos durante todo o mês de dezembro. O objetivo é facilitar o fluxo da população rumo ao centro do Recife, que terá comércio aberto todos os dias em meio às festas de fim de ano.

Segundo a Companhia de Trens Urbanos (CBTU), em contato com a reportagem, o horário de funcionamento aos domingos será das 5h às 23h. A decisão acata um pedido da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) do Recife.

Funcionamento aos domingos

Desde agosto de 2024 o Metrô do Recife não funciona aos domingos, exceto por eventos extraordinários, como eleições ou aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A interdição, segundo a CBTU, acontece por obras de manutenção corretiva da via e todos os demais sistemas das linhas eletrificadas do Metrô do Recife (Centro e Sul).

A escolha pelo domingo se deu porque o dia geralmente tem um fluxo menor de pessoas utilizando o serviço.

Comércio de domingo a domingo

O comércio do Centro do Recife está abrindo de domingo a domingo, incluindo feriados, desde o dia 15 de novembro.

A intenção é atender os clientes nas compras de final do ano, inclusive com o início das promoções de "Black Friday", festividades natalinas e de ano novo.

A estimativa do CDL é que a abertura do comércio sem intervalos aumente em pelo menos 10% as vendas no comércio do Centro do Recife.



