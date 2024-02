A- A+

MOBILIDADE NA FOLIA Metrô do Recife vai funcionar com operação especial no dia do Galo da Madrugada Cerca de 300 mil foliões devem utilizar o modal

Durante o Galo da Madrugada, neste sábado (9), o Metrô do Recife funcionará com operação especial para atender os cerca de 300 mil foliões que o utilizarão para chegar à folia. A operação funcionará no seguinte esquema:

Na Linha Centro, as Estações Recife, Joana Bezerra e Afogados ficarão abertas das 5h às 23h. As demais estações funcionarão apenas para desembarque a partir das 13h.

Na Linha Sul, as Estações Recife, Joana Bezerra e Largo da Paz ficarão abertas das 5h às 23h. As demais estações funcionarão apenas para desembarque a partir das 13h.

A Linha Diesel (VLT) não vai funcionar. A operação do VLT voltará ao normal na segunda-feira (12).

A operação do Metrô do Recife, tanto da Linha Centro quando da Sul, voltará ao normal no domingo (11).

Reforço

Durante todo o sábado, os maquinistas andarão acompanhados de um empregado da equipe técnica, supervisores de trens, engenheiro ou técnico em manutenção, para supostas eventualidades serem resolvidas o mais breve

possível.

A segurança dos foliões contará com um reforço, distribuída em estações, vias, subestações e outros pontos estratégicos.



Durante o Galo da Madrugada, integrantes da Polícia Militar estarão no centro de controle e monitoramento da CBTU, de maneira a tornar mais ágil a atuação em caso de ocorrências. Nesse Centro de Controle, as imagens captadas pelas 1.380 câmeras de alta resolução do sistema são analisadas 24 horas por dia.

Como utilizar o Metrô do Recife para ir ao Galo da Madrugada?

Para o usuário que decidir utilizar o Metrô como transporte no Galo da Madrugada, será vendido o bilhete exclusivo para uso na data do maior bloco do planeta.



O bilhete poderá ser comprado em bilheterias especiais, montadas nas estações: Recife, Joana Bezerra, Afogados, Largo da Paz, Prazeres e Cajueiro Seco. O valor do bilhete exclusivo do Galo é de R$ 4,25.

No dia do Galo da Madrugada, o Metrô do Recife não estará recebendo pagamento de compra de bilhetes via PIX nas estações Recife. Joana Bezerra, Afogados, Largo da Paz, Prazeres e Cajueiro Seco. Nas demais estações, o PIX continuará sendo recebido.

Pessoas que utilizam o bilhete unitário do Metrô do Recife, ou fazem uso do Cartão Múltiplo do Metrô ou do Cartão VEM, poderão utilizá-los no dia do Galo da Madrugada.

Juizado do Folião estará presente em mais um Carnaval do Recife

Durante o desfile do Galo no sábado (10), os passageiros poderão contar com o Juizado do Folião, presente na Estação Recife.

Composta por diversas entidades que trabalham em conjunto, o Juizado tem o objetivo de resolver eventuais problemas e garantir a segurança e direitos do folião. A unidade atenderá ocorrências que envolvam crimes de menor potencial ofensivo.

O juizado é formado por representantes da Secretaria de Defesa Social (SDS); Polícia Militar; Polícia Civil; Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Adolescente; Tribunal de Justiça de Pernambuco; Instituto de Medicina Legal (IML); Instituto de Criminalística (IC); Instituto de Identificação Tavares Buril (IITB); Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A área de estacionamento fica disponível para a Defesa Civil e Polícia Rodoviária Federal, em situações em que seja necessário o uso de helicópteros.

Veja também

INTERNACIONAL Milei anuncia, em Israel, projeto de transferir embaixada argentina para Jerusalém