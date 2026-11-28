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Final de ano Metrô do Recife volta a funcionar aos domingos no mês de dezembro Operação aos domingos busca atender ao aumento do fluxo de passageiros durante o fim de ano

O Metrô do Recife vai funcionar normalmente em todos os domingos do mês de dezembro. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informa que a medida tem como objetivo atender à população nos domingos que antecedem o Natal e o Ano Novo.

As datas contempladas são 6, 13, 20 e 27 de dezembro. O serviço funcionará das 5h às 22h. A operação contempla os passageiros que utilizam as linhas Centro e Sul do metrô, além da Linha Diesel, operada por VLT.

O metrô é um dos principais meios de transporte para quem circula pela Região Metropolitana do Recife (RMR). O sistema transporta aproximadamente 138 mil passageiros por dia.

Desse total, cerca de 80 mil utilizam a Linha Centro, dividida nos ramais Camaragibe e Jaboatão, enquanto outros 55 mil circulam pela Linha Sul, que liga a capital pernambucana a Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes.

Com o aumento do fluxo de passageiros durante o período de compras de fim de ano, a operação aos domingos busca facilitar o deslocamento da população, especialmente de quem vai ao Centro do Recife.

Parado desde 2024

A operação aos domingos está suspensa desde setembro de 2024, quando a CBTU interrompeu o serviço para realizar obras de manutenção corretiva nas linhas Centro e Sul.

Desde então, o funcionamento aos domingos ocorreu apenas em períodos excepcionais, como eleições, provas do Enem e festas de fim de ano.

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