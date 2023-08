A- A+

TRANSPORTE PÚBLICO Metrô do Recife volta a funcionar em horário de pico a partir desta sexta-feira (18) Apesar do retorno da operação, greve dos funcionários do sistema está mantida

Durante assembleia realizada nesta quinta-feira (17), os metroviários do Recife decidiram retomar a operação do sistema durante o horário de pico.

A resolução obedece uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) deferida na segunda, que determinou que o sistema de transporte funcionasse das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h, com 100% da frota.

Dessa forma, a partir desta sexta (18), todas as 36 estações do sistema de transporte deverão ser reabertas para a população.

Ontem, a categoria chegou a ser condenada, por meio do seu sindicato, a pagar uma multa de R$ 60 mil por desobediência da liminar. De acordo com o TRT-6, a penalidade será aplicada de terça-feira (15) até o dia do cumprimento efetivo da determinação judicial.

Em greve desde o dia 2 de agosto, os metroviários reivindicam reajuste salarial, elevação do piso da categoria para o nível 110 e retirada da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Programa Nacional de Desestatização (PND).

Na segunda, cerca de cem trabalhadores saíram em caravana rumo a Brasília, buscando avançar na negociação com o Governo Federal.

A procura acontece depois de uma série de negociações frustradas com a CBTU que, por meio de nota, afirmou estar “empenhada em resolver essa questão, pois tem ciência da importância do sistema metroviário para a mobilidade dos pernambucanos”. A companhia também destacou que “sempre esteve e continua aberta para o diálogo com os sindicatos”.

Protesto mobilizou metroviários do Recife

Nesta quinta, os trabalhadores chegaram ao Distrito Federal, onde realizaram um ato contra a privatização na frente do Palácio do Planalto. A manifestação também contou com a participação de metroferroviários dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

"Estamos nos mobilizando e continuaremos lutando. Queremos um metrô público, estatal federal e de qualidade para as pessoas. Precisamos de investimentos e só o Governo Federal tem o aporte necessário para entregar as melhorias necessárias no sistema", informou o presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), Luiz Soares.

Uma reunião com representantes do Governo Federal foi realizada na sequência. O encontro contou com a participação do Ministro da Secretaria Geral da Presidência, Márcio Macedo, do Secretário do Programa de Parcerias de Investimentos da Casa Civil, Márcio Cavalcanti, e da Secretária Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas, Kelly Mafort.

De acordo com o presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, alguns avanços nas pautas reivindicadas pela categoria foram registrados na reunião.

"O secretário Márcio Cavalcanti assegurou que serão realizados estudos visando à exclusão da CBTU do PND, e que no prazo de um ano, não ocorrerá privatização. Ele também se comprometeu a apresentar esses estudos até o dia 25 de agosto ao Presidente Lula e ao Ministro da Casa Civil, Rui Costa, demonstrando empenho em favor da retirada da CBTU e da Transurb do PND", relatou.



