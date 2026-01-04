A- A+

MOBILIDADE Metrô do Recife volta a ter operação suspensa aos domingos De acordo com a CBTU, medida serve para viabilizar cronograma de manutenção

O Metrô do Recife voltou, neste domingo (4), a ter a operação suspensa aos domingos. A medida, de acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), é "necessária para viabilizar a continuidade do cronograma intensivo de manutenção da via".

O foco dos serviços, ainda segundo a CBTU, é a substituição dos trilhos do sistema.

"O fechamento aos domingos é fundamental para garantir a segurança das equipes de trabalho e a celeridade dos serviços, que visam proporcionar maior estabilidade e agilidade nas viagens", explicou a CBTU Recife, acrescentando que "reforça seu compromisso com a melhoria contínua do serviço público e agradece a compreensão de todos os usuários".

O Metrô do Recife começou a suspender a operação aos domingos em setembro de 2024. De lá para cá, houve exceções em períodos como fim de ano, Carnaval, eleições e Enem.

Em setembro passado, o governo federal anunciou investimentos de R$ 4 bilhões no modal, que será cedido à iniciativa privada.

Veja também