GREVE DOS METROVIÁRIOS Metrô passa a operar com 100% da frota nos horários de pico e fecha no resto do dia; greve continua Horários e frota foram acertados entre a CBTU e o Sindmetro-PE

O Metrô do Recife passa a funcionar, a partir desta segunda-feira (7), em um novo esquema de horários e frota. Acordo entre a direção da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) determina que o modal opere com 100% de sua capacidade nos horários de pico, das 5h30 às 8h30 e das 17h às 20h.

Nos demais horários do dia, o metrô permenecerá fechado. O acordo entre a CBTU e o sindicato sai após um esquema anterior ter sido usado por decisão judicial.

No sábado e no domingo, o sistema operou com 60% da capacidade nos horários de pico e 40% no restante do dia. Já nos dois primeiros dias da paralisação, o metrô não funcionou.

Os metroviários permanecem em greve, que já chegou, nesta segunda-feira, ao quinto dia.

CBTU e Sindmetro-PE se reúnem na tarde desta segunda-feira, a partir das 15h, para um segunda reunião de conciliação mediada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6).

