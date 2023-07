A- A+

MOBILIDADE Metrô pode ter greve decretada em conjunto com ônibus no Recife e Região Metropolitana Aproximadamente dois milhões de passageiros poderão ser afetados

A greve dos ônibus programada para a próxima quarta-feira (26), no Recife e Região Metropolitana, poderá causar uma "dor de cabeça" ainda maior aos usuários, já que o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) pode aderir à paralisação do metrô em conjunto.

Uma assembleia para tratar sobre a possibilidade de greve do metrô está prevista para às 18h da próxima terça-feira (25), na Praça da Greve, localizada na frente da Estação Recife. E caso o aceno seja positivo, aproximadamente dois milhões de passageiros poderão ser afetados com a decisão já no dia seguinte.

No último dia 12, numa quarta-feira, o Sindmetro-PE promoveu uma paralisação de 24 horas das atividades. Entre as principais reivindicações, está o pedido de reajuste salarial e a retirada da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Plano Nacional de Desestatização (PND), mantido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

