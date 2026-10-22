Metrô: Ramal Camaragibe encerra via singela nesta quinta (22); CBTU garante intervalos menores

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O Ramal Camaragibe do Metrô do Recife encerrou a operação em via singela e voltará a circular nas duas vias normalmente a partir desta quinta-feira (22).

Os trens estavam utilizando, desde junho, apenas uma via nos dois sentidos, o que aumentava o intervalo das viagens. O serviço realizou a troca de dormentes nos trilhos.

O serviço no ramal, que integra a Linha Centro do modal, começou entre as estações Camaragibe e Rodoviária (TIP). Em 13 de julho, as obras passaram para um trecho entre a Estação Alto do Céu e a Estação Camaragibe. A previsão inicial era de finalizar tudo em dezembro, mas a via foi entregue reformada antecipadamente.

Os dormentes são peças transversais sob os trilhos e servem para mantê-los na distância correta e "transferir, com segurança, o peso do trens para a camada de pedras, garantindo estabilidade e evitando afundamentos ou deformações na via", segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Aumento da velocidade e intervalo menor

Quando anunciou a reforma, a companhia informou que, após o final da reforma, haveria um "aumento na velocidade dos trens neste trecho, com consequente diminuição nos intervalos atuais e aumento da capacidade de transporte de usuários, devido ao aumento no número de viagens".



Em nova nota, a CBTU afirmou que "irá reinstalar o sistema de velocidade para que os trens possam circular com menor intervalo". Isso deve beneficiar os cerca de 80 mil passageiros que utilizam a Linha Centro.



Via singela segue na Linha Sul

Mesmo com a finalização no Ramal Camaragibe, a Linha Sul do Metrô do Recife segue operando em via singela, também para a troca de dormentes, desde a segunda-feira (19). O serviço, no momento, afeta o trecho entre as estações Recife e Largo da Paz, que inclui Joana Bezerra.

As estações são as primeiras da Linha Sul a passar pela intervenção. De acordo com a CBTU, o prazo de término para a troca dos dormentes em toda a linha é de até um ano, com conclusão prevista para outubro de 2027. O tempo para encerrar o serviço no primeiro trecho não foi especificado pela companhia.

Linha Sul do Metrô do Recife opera em via singela desde a segunda-feira (19). - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

A alteração afeta cerca de 60 mil passageiros que utilizam a Linha Sul do Metrô do Recife por dia. Ainda assim, de acordo com a companhia, ao término do serviço, a expectativa é de que haja um aumento na velocidade dos trens no trecho, assim como no Ramal Camaragibe.

Linha Centro fecha uma hora mais cedo

Desde o fim de setembro, além dos serviços realizados nos trilhos, as estações que atendem a Linha Centro do Metrô do Recife estão fechando uma hora mais cedo, às 22h.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a medida é necessária por conta de serviços de substituição dos telhados das Estações Afogados e Joana Bezerra. A previsão de normalização do funcionamento não foi informada. A CBTU afirmou apenas que "o horário reduzido de funcionamento será mantido até a conclusão dos serviços".

A Linha Centro do Metrô do Recife é utilizada por cerca de 80 mil passageiros por dia, de acordo com dados da CBTU.

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