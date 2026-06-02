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REFORMA Metrô: Ramal Camaragibe funcionará em via singela por seis meses para reforma a partir de 8 de junho De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), haverá troca de todos os dormentes - peças transversais sob os trilhos

Os trens do Ramal Camaragibe do Metrô do Recife irão trafegar em via singela a partir da próxima segunda-feira (8).

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o motivo é uma reforma da via, que consistirá na troca de todos os dormentes - peças transversais sob os trilhos - no trecho entre as estações Camaragibe e Rodoviária.

O prazo para término do serviço, que será feito nas duas linhas, e normalização da circulação no ramal é de seis meses. Até lá, os trens irão funcionar em via singela durante todo o dia, em todos os dias da semana nos quais o metrô operar.

"Os usuários devem ficar atentos para o aumento nos intervalos entre os trens, que ficará em torno de 30 minutos. A partir das 20h30, o intervalo entre os trens será de 45 minutos", completou a CBTU.

Ramal Camaragibe funcionará em via singela a partir da próxima semana | Foto: Divulgação/CBTU Recife

CBTU promete mais agilidade do Ramal

Para as cerca de 138 mil pessoas que utilizam o Metrô do Recife por dia, claro, a notícia de ainda mais demora entre um trem e outro não deve ser bem-vinda. A CBTU, no entanto, esclareceu que "a reforma é necessária" para que o Ramal Camaragibe passe a funcionar com maior qualidade.

"Esclarecemos que, após o final da reforma, haverá o aumento na velocidade dos trens neste trecho, com consequente diminuição nos intervalos atuais e aumento da capacidade de transporte de usuários, devido ao aumento no número de viagens", afirmou.



Para que servem os dormentes

Segundo a CBTU, os dormentes servem para manter os trilhos na distância correta e "transferir, com segurança, o peso dos trens para a camada de pedras, garantindo estabilidade e evitando afundamentos ou deformações na via".

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