Mobilidade Metrô do Recife: Ramal Jaboatão passará por serviço de troca de trilhos na próxima semana Com o serviço da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), os trens vão circular em via singela a partir das 20h30

A partir da próxima segunda-feira (13), a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) voltará a realizar o serviço de troca de trilhos no Ramal Jaboatão da Linha Centro do Metrô do Recife.

O serviço de requalificação da via ocorrerá da segunda até a próxima sexta-feira (17), sempre após o horário das 20h30.

De acordo com a CBTU, os trens do Ramal Jaboatão vão circular por via singela, que ocorre quando apenas uma via é utilizada pelos trens nos dois sentidos.

A companhia reforça que, em razão do serviço, o tempo de viagem e os intervalos entre os trens devem aumentar.

A expectativa é que após a conclusão, a operação apresente mais segurança, além de uma possível redução no tempo de viagens.

"No dia seguinte, a operação comercial será iniciada normalmente, sem utilização de via singela", completa o comunicado da CBTU.

