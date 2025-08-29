A- A+

SEM METRÔ... AINDA Metrô do Recife: Linha Sul chega ao terceiro dia sem funcionar nesta sexta-feira (29) Ainda não há previsão para o retorno da operação do ramal

Às vésperas da assinatura da transferência da gestão do governo federal para o governo do estado, a Linha Sul do Metrô do Recife chega ao terceiro dia sem funcionar nesta sexta-feira (29), causando transtornos aos usuários.

Desde a manhã de quarta-feira (27), o funcionamento da Linha Sul está interrompido. Um curto-circuito na rede aérea causou a suspensão do sistema.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), técnicos continuam trabalhando na área afetada na Linha Sul e, até o final da manhã desta sexta-feira, será feita uma nova avaliação para saber quando a linha deverá voltar a funcionar.

Cerca de 60 mil pessoas usam a Linha Sul do Metrô do Recife por dia. Todas as dez estações estão fechadas.

A Linha Sul contempla as estações Largo da Paz, Imbiribeira, Antônio Falcão, Shopping, Tancredo Neves, Aeroporto, Porta Larga, Monte dos Guararapes, Prazeres e Cajueiro Seco.

A Linha Centro opera normalmente nos ramais Camaragibe e Jaboatão.

Concessão à iniciativa privada

Em entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro!", da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), da última quarta-feira (27), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a assinatura da transferência da gestão do Metrô do Recife para o Governo de Pernambuco será feita "nas próximas semanas".

Desde 1985, o sistema é gerido pela CBTU, entidade ligada ao governo federal. Essa transferência da administração para o governo do estado é um passo que antecede a concessão do metrô à iniciativa privada.

"Eu diria que em mais uma ou duas semanas vamos ter finalizado o diálogo. Vamos fazer nas próximas semanas a assinatura dos documentos transferindo [a administração] para o governo do estado", afirmou Rui Costa. Depois do repasse, será feito o leilão da operação.

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) divulgou uma nota de repúdio contra as declarações do ministro.

De acordo com a nota, as falas do ministro são um ataque à população trabalhadora da Região Metropolitana do Recife e um desrespeito à luta histórica dos metroviários.

Para o sindicato, "é inadmissível que um governo eleito com base na defesa dos serviços públicos e na luta contra a agenda neoliberal repita a cartilha da direita e trate a privatização como solução mágica".



Reforço de Ônibus

Com a interrupção da Linha Sul do metrô, o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou que reforçou algumas linhas de ônibus como alternativa aos usuários do ramal.

Dentre as linhas reforçadas, estão a 166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol), 185 - TI Cabo, 115 - TI Aeroporto / TI Afogados e 168 - TI Tancredo Neves / Cde. Boa Vista.

