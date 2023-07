A- A+

Metrô Metroviários de Pernambuco decretam paralisação de 24 horas Categoria reivindica piso salarial, não privatização do sistema e melhorias por parte do Governo Federal

Os metroviários de Pernambuco decidiram paralisar as atividades a partir das 22h desta quarta-feira (12), em sinalização ao Governo Federal, exigindo melhorias na qualidade do transporte, pagamento do piso salarial e a não privatização do sistema.



A decisão foi tomada durante uma assembleia na Estação Recife, no bairro de São José, área central da capital pernambucana. A votação pela paralisação foi unânime. A interrupção temporária dos trabalhos vai até as 22h da quinta-feira (13).

