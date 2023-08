A- A+

Metrô do Recife Metroviários do Recife aprovam suspensão de greve por 48h; operação será retomada à meia-noite Proposta foi apresentada pelo TRT-6 em conjunto com o MPT

Em assembleia geral, os metroviários do Recife decidiram nesta segunda-feira (7) suspender a greve do Metrô do Recife por 48 horas. Dessa forma, a operação normal do sistema será retomada à 0h desta terça (8).

A decisão foi tomada após uma audiência de conciliação realizada na tarde de hoje na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6° Região (TRT-6), com mediação do desembargador Sergio Torres.

A proposta de suspensão da paralisação, que teve início na última quinta-feira (3), foi apresentada pelo Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE), representado pela procuradora Ana Carolina Lima.

De acordo com a procuradora, o objetivo é dar tempo para que as propostas apresentadas pelo Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro) e pelo MTP sejam analisadas.

“Hoje a empresa trouxe a proposta de apresentação de parâmetros para o Metrô do Recife. Acreditando na boa fé de ambas as partes, achamos que esse prazo será suficiente para finalizarmos a negociação”, afirmou a procuradora.

Na próxima quarta-feira (9), uma nova reunião entre representantes do sindicato e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) será realizada na sede do MPT-PE, às 14h.

Por meio de nota, a CBTU informou que participará da nova rodada de negociação do Acordo Coletivo de Trabalho 2023-2024.

