A- A+

METRÔ DO RECIFE Metroviários do Recife convocam assembleia e podem decretar greve Reunião está marcada para esta quarta-feira (12), na Estação Recife

Metroviários do Recife podem decretar greve nesta quarta-feira (12). Uma assembleia para tratar do tema foi convocada pelo Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) e será realizada a partir das 18h, na Estação Recife, chamada pela categoria de Praça da Greve, no bairro de São José, área central da capital pernambucana.

Entre os motivos da possível paralisação, a falta de avanços na campanha salarial, a privatização do Metrô do Recife e o andamento do plano de restauração do sistema.

A categoria, em assembleia na última terça-feira (4), decidiu pela manutenção do estado de greve e convocou a assembleia desta quarta-feira. Na terça-feira (11), o sindicato se reuniu com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), mas não houve acordo.

"Precisamos que todos compareçam, precisamos da categoria unida para a gente debater o que aconteceu nessa reunião e definir os rumos da nossa categoria do ponto de vista do acordo coletivo", disse o presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, em comunicado divulgado nas redes sociais.

Caso as negociações não avancem, a categoria poderá deflagrar a greve já a partir das 22h de quarta-feira.

A CBTU ainda não emitiu posicionamento sobre a assembleia e possível paralisação.

Veja também

religião Conselho de Direitos Humanos da ONU condena a queima de exemplares do Alcorão