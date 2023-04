A- A+

Após o ato promovido pelo Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), no início da noite desta quinta-feira (20), na frente da Estação Central do Metrô do Recife, o estado de greve permanente da classe foi determinado por meio de uma votação. A principal exigência é o pedido pela não privatização do transporte.

Para o presidente do Sindmetro, Luiz Soares, essa é uma forma de cobrar uma promessa de campanha feita pelo atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores).

“Foi uma promessa da campanha de Lula. Ele prometeu que não iria privatizar o metrô. No entanto, já completaram 100 dias de governo e ele não retirou a gente do Plano Nacional de Desestatização (PND), como fez com outras empresas”, disse.

Além de levantar posicionamento contrário à privatização, o grupo também citou pontos como melhores condições aos usuários e a criação de uma tarifa social no valor de R$ 2.

De acordo com Soares, a escolha pela decisão foi pensada em quem utiliza o transporte no dia a dia. “A categoria tem muita responsabilidade com o usuário, que tanto utiliza o metrô. E para não prejudicar esses trabalhadores e essas trabalhadoras, decretamos o estado de greve permanente e não a greve”, explicou de início, em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

A deliberação votada nesta noite tem validade de 30 dias. Soares detalhou o que está programado para esse período. “Vamos conversar com o Governo Federal, estar permanentemente em Brasília e discutir com aquelas pessoas que é importante deixar a CBTU de fora do PND”, garantiu.

Passado o prazo, independente de conseguir a retirada do Plano, um outro ato acontecerá novamente na frente da Estação Central do Metrô do Recife.

