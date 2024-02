A- A+

TRANSPORTE Metroviários do Recife mantêm estado de greve e não descartam paralisação do sistema no Carnaval Categoria alega preocupação com o sistema de segurança montado para a festa este ano

Após uma nova reunião realizada com representantes da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), na quinta-feira (8), os metroviários do Recife não descartam a possibilidade de paralisação do sistema de transporte público durante o Carnaval 2024.

A categoria está mobilizada desde terça-feira (6), data em decidiu aderir ao estado de greve após a realização de uma assembleia geral. De acordo com o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), os trabalhadores do sistema alegam preocupação com a insegurança durante o Carnaval.

Para tratar do assunto, duas reuniões já foram realizadas com a superintendente da STUREC, Marcela Campos. No penúltimo encontro, os trabalhadores solicitaram um reforço no efetivo policial na Estação Rodoviária.

Além disso, eles também pediram um aumento na segurança da Estação Coqueiral e no trecho Rodoviária-Camaragibe durante o sábado (10), data em que acontece o desfile do Galo da Madrugada.

Segundo o Sindmetro-PE, os termos solicitados foram atendidos pela companhia. No entanto, os trabalhadores decidiram pela manutenção do estado de greve até o final do Carnaval.

Além disso, o sindicato deverá fiscalizar o sistema durante a festa. “Se ocorrer qualquer situação indesejável, suspenderemos a operação”, afirmou o presidente do sindicato, Luiz Soares.

“Nosso empenho, enquanto sindicato, é garantir toda a segurança e o bom funcionamento do sistema para aqueles que estão trabalhando, assim como para os foliões que irão brincar no Galo da Madrugada e nos demais dias do Carnaval”, completou.



