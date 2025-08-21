A- A+

Metrô do Recife Metroviários mantêm estado de greve, mas descartam nova paralisação após encontro em Brasília A categoria se reuniu em Assembleia Geral Extraordinária realizada na noite desta quinta-feira (21), na Estação Recife; presidente do sindicato foi recebido por representantes do governo federal, nessa quarta (20)

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) manteve o estado de greve da categoria, mas descartou uma nova paralisação do Metrô do Recife em Assembleia Geral Extraordinária realizada na noite desta quinta-feira (21), na Estação Recife.

Vale destacar que estado de greve não significa uma paralisação, e sim uma advertência de que a greve pode ser deflagrada caso as negociações não avancem.

Contrária à privatização do Metrô do Recife, a categoria se reuniu com representantes do governo federal nessa quarta-feira (20) e considerou o encontro como positivo.

O presidente do Sindmetro-PE, Luiz Soares, foi recebido na capital federal pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, assessores do ministro da Casa Civil, Rui Costa, pelos senadores Humberto Costa e Teresa Leitão (ambos PT-PE) e pelo deputado federal Carlos Veras (PT).

De acordo com o Sindmetro-PE, o encontro debateu a situação da concessão do Metrô do Recife à iniciativa privada.

Além disso, o governo federal firmou um compromisso de tentar não avançar com a privatização e prioridade para um novo Acordo Coletivo Especial (ACE), que busca assegurar os empregos dos metroviários.

Luiz Soares, presidente do Sindmetro-PE, acredita que teve reunião positiva com o governo federal. Foto: Ricardo Fernandes/ Folha de Pernambuco.

Na visão do presidente do sindicato, Luiz Soares, a paralisação da última quinta-feira (14) surtiu efeito para abrir o diálogo com o governo federal.

"O governo está muito preocupado com o que está acontecendo com o Metrô do Recife. A gente precisa recuperar o sistema para atender bem a população e ter a garantia dos empregos junto com isso. Além disso, defendemos uma tarifa zero. A reunião foi positiva no sentido da garantia dos empregos. Vamos continuar dialogando com o governo federal e também com o governo do estado", destacou.

Sobre uma nova paralisação, Luiz considera que é necessário aproveitar o canal aberto com o governo.

"Acredito que a gente precisa também ver momentos e saber como vamos fazer as coisas. Fazer uma paralisação neste momento vai prejudicar a população. Acreditamos que a manutenção do estado de greve é um alerta sobre isso. Estamos dialogando com o governo. Se avançar, ótimo. Se não avançar, chamamos a assembleia para ter uma greve", explicou.

O Sindmetro-PE tem agendas programadas com representantes do poder público para seguir debatendo a situação do Metrô do Recife.

Os metroviários participaram da audiência pública que aconteceu em Brasília, no dia 23 de setembro, na Câmara dos Deputados, e um encontro com a deputada estadual Dani Portela (PSOL) para articular uma audiência pública na Alepe.

