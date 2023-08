A- A+

Recife Metroviários fazem assembleia geral, nesta quarta-feira (2), para decidir sobre greve Entre as reivindicações da categoria, estão reajuste no piso salarial e garantia de estabilidade no emprego

Os metroviários de Pernambuco vão realizar, nesta quarta-feira (2), às 18h, uma assembleia geral para votar a possibilidade de greve.

De acordo com o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), a assembleia acontece na Estação Recife do Metrô, no bairro de São José, na área central da capital.

Entre as reivindicações da categoria, estão reajuste no piso salarial, garantia de estabilidade no emprego e a realocação dos funcionários caso haja uma privatização do metrô.

As demandas estão previstas no Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2023/2025. Os trabalhadores também buscam a exclusão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Programa Nacional de Desestatização.

Segundo o Sindmetro-PE, a categoria vai se reunir, horas antes, às 15h, com representantes da CBTU e do governo federal, para discutir possíveis acordos e medidas a serem tomadas.

"A categoria está reivindicando não apenas o reajuste salarial, mas também investimentos adicionais no Metrô, alocando recursos para melhorar a qualidade do serviço e atender melhor à população", afirmou o presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco, Luiz Soares.

Na segunda-feira (31), o Sindmetro-PE se reuniu virtualmente com representantes da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas do Brasil, quando foi discutido, entre outras pautas, a retirada do metrô do Programa Nacional de Desestatização (PND)

Paralisações

No dia 12 de julho, a categoria deliberou a paralisação de 24 horas, e o metrô não funcionou no dia seguinte, após a CBTU descumprir o compromisso da minuta do acordo assinado em ata no dia 19 de junho deste ano.

Já no último dia 26 de julho, os metroviários realizaram uma paralisação de 48 horas, com adesão total da frota do Metrô do Recife.

