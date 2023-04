A- A+

Assembleia Geral Metroviários organizam Assembleia nesta quinta (20), na Estação Recife, com possibilidade de greve O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) discute a não retirada da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Plano Nacional de Desestatização (PND)

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) está organizando uma Assembleia Geral Extraordinária, nesta quinta-feira (20), às 18h, na Estação Recife, com possibilidade de decretar greve.

Na pauta está a não retirada da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) do Plano Nacional de Desestatização (PND). No início de abril, o presidente Lula (PT) retirou sete empresas do PND, nenhuma delas foi a CBTU.

De acordo com Luiz Soares, presidente do Sindmetro-PE, a retirada da CBTU, consequentemente, o metrô do Recife, do plano de privatização era uma promessa do Governo Federal e ainda não teve nenhuma ação efetivada nesse sentido.

"Os trabalhadores estão se sentindo, não posso dizer traídos, mas foram apunhalados covardemente pelo governo federal, porque a ação tomada pelo presidente de não retirar e continuar os estudos foi um golpe nos trabalhadores e nas trabalhadoras da CBTU e da Trensurb", disse Luiz.

Procurado pela Reportagem da Folha de Pernambuco, a CBTU informou que só vai se pronunciar após a realização da Assembleia Geral Extraordinária.

VLT

Na última terça-feira (18), os dois ramais a diesel operados pelos Veículos Leves sobre Trilhos (VLT), na Região Metropolitana do Recife, deixaram de funcionar. Eles são as linhas Curado/Cajueiro Seco (que liga a Zona Oeste à Zona Sul do Grande Recife) e Cajueiro Seco/Cabo de Santo Agostinho (área Sul do Grande Recife).

Os dois ramais estão funcionando normalmente nesta quarta-feira (19). Por nota, a CBTU afirmou que os problemas são provocados pela falta de manutenção do sistema.



