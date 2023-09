Metroviários realizam assembleia nesta sexta-feira (1º); nova paralisação não é descartada

A- A+

Encerrada no início desta semana, a greve dos metroviários do Recife poderá ser retomada nesta sexta-feira (1º). Após uma nova rodada de negociação com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a categoria se reúne na Praça da Greve, no bairro de São José, área central do Recife, para uma assembleia geral.

O encontro deverá discutir os avanços da negociação com a CBTU sobre o reajuste salarial e aumento do valor do piso dos trabalhadores. Na última quarta (30), uma reunião foi realizada para discutir o assunto.

De acordo com a CBTU, estiveram presentes todos os sindicatos da base da categoria, o que, além do Recife, também inclui os representantes dos sistemas metroferroviários de Maceió, João Pessoa e Natal.

Na ocasião, uma proposta final foi apresentada pela companhia, tendo em vista que os parâmetros da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (SEST) definem o dia 06 de setembro como prazo final de celebração do acordo para que haja retroativo à data-base (01/05/2023).

De acordo com o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), a proposta apresentada foi inferior ao que está sendo pedido. Dessa forma, uma nova paralisação da categoria não foi descartada.

