Metroviários se reúnem com CBTU em tentativa de conciliação para fim da greve nesta quinta (10)

O Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (SindMetro-PE) se reúnem, na manhã desta quinta-feira (10), em assembleia com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) em tentativa de conciliação para fim da greve da categoria, iniciada no dia 2 de julho.

A assembleia ocorre sob mediação do Ministério Público do Trabalho (MPT-PE) e é a terceira rodada de negociação entre as partes. De acordo com o vice-presidente do SindMetro-PE, Assis Filho, ainda não há uma expectativa definida pela categoria, mas que a decisão tomada durante a audiência será votada em reunião dos metroviários ainda nesta quinta.

"Nós não fazemos ideia do que será apresentado. Convocamos a greve e definimos a paralisação, mas, em boa fé, decidimos por uma primeira suspensão de 48h e outra de 24h, para que a CBTU elaborar essa proposta e por conta do adiamento desta seção. Mas, de qualquer maneira, tudo será definido na reunião de hoje, às 18h, com toda a categoria", comentou o vice-presidente do sindicato.



Dentre as reivindicações da categoria, está um reajuste de 25% na campanha salarial (o que representaria um acréscimo de R$ 1900 para R$ 2725), além de uma garantia de segurança trabalhista com relação à privatização da CBTU, prevista no Projeto Nacional de Desestatização (PND).

