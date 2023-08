Metroviários vivem dia decisivo nesta sexta-feira (4)

A- A+

Chegando ao seu segundo dia, a paralisação do Metrô do Recife ganha um novo capítulo nesta sexta-feira (4). Após uma convocação do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, os metroviários participam, às 15h, de uma audiência de conciliação com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

A categoria, que reivindica o cumprimento de um acordo coletivo firmado com a CBTU neste ano, sairá em caminhada pelo centro do Recife a partir das 14h, com destino ao Tribunal. De acordo com o presidente do Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE), Luiz Soares, uma nova assembleia geral será realizada após a audiência.

“A expectativa é grande para a rodada de negociação. Se o resultado for positivo, vamos analisar a situação durante a assembleia. Caso não, vamos continuar a greve por tempo indeterminado com todas as estações fechadas”, afirmou.

Nesta quinta, o TRT-6 determinou que o sistema funcionasse com parte da capacidade. Estabelecendo uma multa diária de R$ 60 mil em caso de descumprimento, o tribunal decidiu que o metrô deveria circular com 60% da frota em horários de pico e 40% nos demais períodos do dia.

Sindicato alega não ter sido notificado da decisão judicial

A decisão, proferida pela presidente do TRT-6 desembargadora Nise Pedroso, foi tomada após análise de uma ação cautelar movida pela CBTU. Por meio de nota, a companhia afirmou que está aberta ao diálogo e reforçou seu “empenho para resolver essa questão”. Mesmo com a determinação judicial, todas as estações permaneceram fechadas.

“Ainda não fomos notificados, o sistema permanece completamente parado. Possivelmente, podemos buscar um entendimento durante a conciliação”, completou Luiz.

Para diminuir os transtornos, o Grande Recife colocou nas ruas um plano de contingência com três linhas especiais. O consórcio também reforçou a frota e prolongou o itinerário de outras 18 linhas que passaram a seguir viagem até a parte central do Recife.

Espera por ônibus foi prolongada durante a greve

Apesar da operação, a volta para casa foi conturbada. Na integração de Joana Bezerra, o movimento de passageiros era intenso. A auxiliar administrativa Ana Paula Pereira, de 39 anos, aguardava a chegada de um dos ônibus da linha especial. “Na ida, peguei engarrafamento em todos os lugares que passei. Foram três horas no trajeto. Agora na volta, o ônibus para chegar até a Joana Bezerra também demorou bastante”.

No TI Largo da Paz, que realiza integração com a linha Sul, a espera dos passageiros também foi prolongada. Moradora do bairro de Beberibe, a costureira Regina Santana, de 65 anos, precisou da ajuda dos familiares para completar o trajeto. “Consegui pegar uma carona com a minha irmã até parte do caminho. Agora, peguei um ônibus de Cajueiro Seco até aqui e ainda vou pegar outro”.

