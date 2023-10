A- A+

INFECÇÃO "Meu filho teve de amputar as pernas e os dedos", conta mãe de menino com infecção bacteriana Ryan Lines, de 13 meses, sofreu um choque séptico provocado por uma infecção pela bactéria estreptococos do grupo A

Uma criança 1 ano e um mês precisou amputar ambas as pernas e alguns dedos por conta de uma infecção bacteriana, na Austrália. A bactéria estreptococos do grupo A, também conhecida como Strep A, o levou a um quadro de choque séptico, uma infecção generalizada que causa falência de órgãos e pressão arterial baixa.

No início dos sintomas, segundo os pais, o pequeno Ryan Lines começou a apresentar dor de garganta e coriza, além de dores musculares e diminuição da produção de urina. Foi levado para uma consulta, fizeram exames e nada foi identificado.

Na manhã seguinte, com a piora visível, os pais o levaram novamente até o atendimento médico mais próximo, mas Ryan precisou ser encaminhado ao hospital de avião de Nova Gales do Sul, onde a família vive, até o Hospital Feminino e Infantil de Adelaide.

"Naquela tarde ele estava com febre leve e começando a não ser ele mesmo, estava muito pegajoso e fraco, quieto e atordoado", conta a mãe, Jessica Lines, à organização Sepsis Alliance.

Os médicos identificaram quem ele sofreu extensa coagulação sanguínea nos membros inferiores e nas suas mãos, o que provocou a morte do tecido presente nestes locais. Por isso, a criança teve as duas pernas e alguns dedos da mão amputados.

“É uma loucura para mim pensar que ele apenas estava com coriza e dor de garganta e evoluiu para algo tão sério”, relata Jessica em entrevista à ABC News.

Atualmente, após diversas cirurgias, o menino é descrito como um pequeno "atrevido". Na sua rotina, ele pode contar com próteses para as pernas, com as quais ainda está se acostumando.

"Ele tem momentos em que fica um pouco frustrado, mas [ainda] é um menino atrevido de quase dois anos. Ele ainda não está andando com as próteses, mas está tentando fazer movimentos com elas", explica a mãe.

Veja também

tratamento Antidepressivos X corrida: existe alternativa melhor para saúde mental? Estudo afirma que sim