"Meu pai, ateu, está no céu?": Web resgata resposta de Papa Francisco a menino órfão; vídeo

A- A+

Com a morte do Papa Francisco aos 88 anos, nesta segunda-feira, fiéis voltaram a repercutir gestos e discursos do Pontífice que marcaram o seu período à frente da Igreja Católica.

Num deles, em 2018, o argentino consolou uma criança que lhe perguntou, em tom de preocupação, se seu pai falecido, que era ateu, também estava no céu.

A pergunta do pequeno Emanuele, de 8 anos, e a resposta do Papa Francisco surpreenderam e comoveram os católicos durante uma visita dominical dele à Paróquia de São Paulo da Cruz, no bairro Corviale, no Sul de Roma.

Na ocasião, antes de rezar a missa, o Santo Padre abriu espaço para questionamentos de crianças. Chorando, Emanuele se aproximou do líder da Igreja Católica e questionou o destino do pai dele, morto havia pouco tempo.

Visivelmente emocionado, Francisco abraçou e consolou o menino durante alguns minutos, antes de revelar ao público a pergunta de Emanuele:

— Pedi permissão a Emanuele para dizer a pergunta em público, e ele disse que sim. É por isso que eu a direi a vocês: 'Pouco tempo atrás, meu pai morreu. Ele era ateu, mas teve todos os quatro filhos batizados. Ele era um bom homem. Está no céu, papai?' — relatou Francisco.

O Pontífice afirmou que, embora o homem não tivesse o "dom da fé", deveria ter dado ao longo da vida "um belo testemunho aos filhos".

— Quem diz quem vai para o céu é Deus, mas como está o coração de Deus diante de um pai assim? Um coração de papai. Deus tem o coração de um pai. E diante de um pai, não crente, que foi capaz de batizar seus filhos e dar essa bravura aos seus filhos, vocês acham que Deus seria capaz de deixá-lo longe? — começou a responder Francisco.

O Papa ressaltou a coragem do menino que, diante do público, teve a coragem de se levantar e revelar a dúvida que o afligia.

— Quem dera todos nós pudéssemos chorar como Emanuele quando temos uma dor como ele tem em seu coração. Ele chorou por seu pai e teve a coragem de fazer isso na nossa frente, porque em seu coração há amor por seu pai — destacou Francisco. — É um belo testemunho do filho que herdou a força de seu pai e, também, teve a coragem de chorar diante de todos nós. Se aquele homem era capaz de criar filhos assim, é verdade, ele era um bom homem.

Então, Francisco respondeu aos fiéis presentes se “Deus abandona seus filhos quando eles são bons?”, e o público respondeu que “não”.

— Aqui, Emanuele, esta é a resposta — disse Francisco. — Deus certamente estava orgulhoso de seu pai, porque é mais fácil ser um crente, batizar crianças, que batizá-las sendo incrédulo. Certamente isso agradou muito a Deus. Fale com seu pai, reze seu pai. Obrigado, Emanuele, por sua coragem.

Veja também