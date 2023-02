A- A+

BAÍA DE GUANABARA "Meu pai não queria ir no passeio", diz filho de passageiro desaparecido após naufrágio Grupo com 14 pessoas que embarcou na Ilha do Governador para fazer passeio perto de Paquetá na tarde de domingo (5)

O tosador de cachorro, Everson Costa de Assunção, de 46 anos, e a esposa Ana Paula de Souza, de 46 anos, são dois dos 14 passageiros que estavam a bordo da traineira que virou na tarde de domingo (5) na Baía de Guanabara. Segundo o filho do passageiro, Caio Trindade, de 24 anos, o pai que ainda está desaparecido, comentou com amigos próximos na semana anterior que não estava sentindo vontade de fazer o passeio. A madrasta do jovem foi resgatada com vida pelo Corpo de Bombeiros.

"Meu coração está apertado. Estou sentindo aflição de não saber onde ele está. Ele disse que não queria fazer o passeio, mas foi assim mesmo porque minha madrasta queria muito ir. Pelo que conheço dele, tenho certeza que na hora do acidente ele deve ter tentando ajudar outras pessoas. Meu pai sabia nadar, tenho esperanças que ele seja encontrado com vida" desabafou Caio, que não fazia ideia que o pai e a madrasta tinham pago o passeio de barco.

"Fui informado pela minha tinha que eles estavam a bordo. Tomei um susto porque ele não havia comentado nada."

A tia de Caio, Leila Assunção, esteve nesta manhã no Instituto Médico-Legal (IML) buscando informações sobre o paradeiro do Irmão. Segundo ela, a cunhada relatou que não ter visto o marido depois do acidente.

"Ela foi resgatada e está em estado de choque. Toda machucada. Ela subiu no casco da traineira. E aqueles mariscos que ficam no casco arranharam ela. Ela só chora. Ela só falava "foi horrível, foi horrível". Ela diz não ter visto mais o marido depois do naufrágio. Ela está muito mal, só chora" afirma Leila Assunção, de 47 anos.

Ana Paula de Souza foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros próximo à encosta da Baía de Guanabara, próximo às pedras, horas após o acidente e encaminhada para o Hospital Evandro Freire, segundo relatou o enteado. Paula levou alta médica na manhã desta segunda-feira (6).

"Ela está bem. Está sedada e por isso ainda não tive como conversar com ela para pegar detalhes do que aconteceu. Espero que meu pai seja encontrado log. Eu fui na casa deles no sábado, mas não estavam lá. A última vez que vi meu pai foi na sexta-feira passada. Espero que essa não tenha sido a última" relatou o jovem muito emocionado.

A família de Everson, que mora em Bancários, na Ilha do Governador, gostava de se reunir aos finais de semana. No sábado, dia anterior ao acidente, Caio disse que foi até a residência do casal que está junto há seis anos para vê-lo, mas não encontrou o pai e a madrasta em casa. Segundo o jovem, os dois tinham o costume de fazer o passeio de barco, pelo menos, duas vezes por ano. No entanto, a informação de que o pai teria planejado a viajado de barco sem avisar os parentes, o pegou de surpresa.

"Eu vi o tempo virando, mas não dei tanta importância. Achei que meu pai estava em casa. Ele não comentou comigo que iria fazer o passeio. Eu fiquei sabendo que ele estava na embarcação quando vi o jornal anunciando. Minha tia me ligou e avisou que minha madrasta estava no hospital."

