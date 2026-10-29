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SURPRESA "Meu sonho": médica é nomeada para trabalhar na maternidade onde a mãe atua há 23 anos no Recife A mãe descobriu a nomeação da filha em chamada de vídeo com o prefeito do Recife Victor Marques

A médica ginecologista e obstetra Patrícia Lima, ao lado do prefeito do Recife Victor Marques, surpreendeu a mãe, Edilene, ao anunciar que foi nomeada para trabalhar na Policlínica e Maternidade Professor Arnaldo Marques, no Ibura, na Zona Sul do Recife, unidade em que ela atua como auxiliar de serviços gerais há 23 anos. O vídeo foi publicado nas redes sociais do gestor municipal nessa quarta-feira (28).

“Hoje, enquanto recebíamos os 135 profissionais que foram nomeados para a nossa rede de saúde, pude conversar por videochamada com a mãe de uma das novas integrantes do time”, disse Victor Marques na legenda do post. No vídeo, é possível ver Edilene emocionada com a notícia. “A sua mãe ingressou há 23 anos e garantiu o sustento para cuidar de Patrícia e da irmã. Dona Edilene tá cheia de orgulho e nós também”.

Para a ginecologista e obstetra, será um prazer enorme trabalhar com a mãe no novo capítulo da sua vida. Segundo Patrícia, foi a partir do trabalho como auxiliar de serviços gerais que a mãe garantiu o sustento das filhas e o acesso ao ensino superior.

“Eu sou filha de uma mãe solo, que criou a mim, juntamente com a minha irmã. Ela sempre foi uma referência para a gente. Por criar a gente sozinha, acordar cedo todos os dias para ir trabalhar e trazer o nosso sustento. Ela sempre nos incentivou a estudar, como forma de ascender socialmente, de melhorar de vida e melhorar a vida da nossa família”, afirmou Patrícia Lima.

Políticas públicas

Em outro vídeo publicado nas redes sociais da Prefeitura do Recife, a médica relatou que a sua trajetória começou na periferia da capital pernambucana, onde nasceu e foi criada. Para ela, a sua vida começou a mudar aos 14 anos, quando entrou em uma escola de referência.

Em 2012, foi aprovada no curso de medicina pelo sistema de cotas na Universidade de Pernambuco (UPE), onde se formou seis anos depois, em 2018.

“Ser médica sempre foi o meu grande sonho, antes eu nem sabia como é que eu poderia acessar esse sonho. Mas através de políticas públicas, pude acessar o ensino superior”, contou Patrícia.

Retribuição

Como moradora do bairro do Ibura, Patrícia cresceu frequentando a Policlínica e Maternidade Professor Arnaldo Marques. Ela e a irmã já foram atendidas na unidade de saúde e tiveram acesso a diversos serviços de saúde oferecidos no local, desde vacinas a tratamento dentário.

Além de ser um prazer trabalhar no mesmo local que a mãe, a médica acredita que atender os pacientes na maternidade é uma forma de retribuição pelo cuidado que recebeu durante a infância.

“A gente conhece a maternidade, conhece a policlínica, conhece a população. E agora vai ser um prazer estar retribuindo todo esse cuidado que eu recebi. E eu queria dizer que eu sou muito grata por ter chegado até aqui, eu não teria conseguido se não fosse pela minha família, pela minha irmã e pela minha mãe. Eu amo vocês”, finalizou Patrícia.

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