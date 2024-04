A- A+

SAÚDE "Meus bebês nasceram com 11 meses de diferença e são gêmeos" diz mulher que viralizou; entenda Natalie Dee já acumula mais de 2,4 milhões de visualizações no TikTok, mas disse que apesar de difícil é uma 'benção' ter dois filhos em período próximo

Uma mãe está viralizando na internet depois de compartilhar um vídeo mostrando seus dois bebês. Isso porque eles têm apenas 11 meses de diferença. Natalie Dee já acumula mais de 2,4 milhões de visualizações no TikTok ao dizer que seus filhos são “gêmeos”. Mas isso é mesmo verdade, os bebês nascidos em um intervalo curto de tempo podem ser considerados gêmeos?

O ginecologista e especialista em obstetrícia e reprodução Humana Assistida, Paulo Gallo diz que não, visto que gêmeos são bebês gerados simultaneamente, que crescem juntos na barriga da mãe e tem parto realizado no mesmo dia. Segundo o médico, Natalie, pode ter engravidado depois de dois meses do nascimento do primeiro filho, o que não é comum, mas pode ocorrer.

“Não sabemos como foi feito o parto dos dois bebês dela. O primeiro, por exemplo, pode ter nascido prematuro, com oito meses, o que faz o segundo ter sido concebido três meses depois do primeiro nascimento, bem como o segundo pode ter nascido prematuro”, afirma.

Mas se pensarmos que os dois tiveram nascimentos normais, ou seja, com nove meses de gestação. Ainda assim, pode acontecer a gravidez com intervalos curtos.



“Geralmente as mulheres que acabaram de ter filhos tem dificuldade para engravidar nos 6 primeiros meses. Isso ocorre com 95% das mulheres. Isso ocorre por dois fatores basicamente, o primeiro é que a menstruação demora para ocorrer novamente e segundo que durante a amamentação, o processo de ovulação é bloqueado, o que dificulta a gravidez”, explica Gallo.

Natalie explicou que amamentou o filho mais velho apenas por um mês, pois o bebê não gostou da mudança hormonal depois que ela engravidou novamente.

Ela admitiu que ter dois filhos tão próximos é difícil, mas acrescentou que é uma “bênção”.

Gêmeos irlandeses

Nos comentários do vídeo, diferentes pessoas chamam os bebês de gêmeos irlandeses, porém, o termo é pejorativo da época das grandes imigrações para a América.

"Naquela época os imigrantes irlandeses tinham muitos filhos e era comum que as mulheres tivessem bebês com intervalo entre eles menor do que 12 meses. Ou seja, gêmeo irlandês é o nome que se dá para crianças que nasceram em intervalo de tempo menor que 12 meses", explica Carlos Henrique Mascarenhas, coordenador da equipe de Ginecologia e Obstetrícia da Rede Mater Dei de Sa

